Notte Rosa, Sadegholvaad: "Edizione da incorniciare"

Una partenza col botto. Non quello dei fuochi d'artificio, che per tradizione illuminano di rosa – a mezzanotte - il cielo stellato della riviera, ma per il grande successo di quella che è stata annunciata come l'edizione dei record. Lo diranno i numeri, ma il colpo d'occhio è di grande effetto.

Piazzale Fellini gremito per la “prima riminese” del Tim Summer Hits, programma targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Si replica questa sera, con le esibizioni di altri big della musica. La lista è lunga, così come gli eventi che animano la costa. Il programma è variegato, davvero per tutti i gusti. Troviamo quindi a Ravenna l'omaggio a Franco Battiato; a Ferrara il concerto al tramonto “MOZART, LE DONNE, GLI AMORI”. Per i bambini fiabe e letture animate a Coriano, ma anche tante sorprese nei parchi divertimento della riviera. Per chi ama il carnevale, sfilate di carri allegorici e cortei mascherati a Bellaria, mentre a Cattolica, per i grandi classici, Patty Pravo torna in concerto dal vivo con BIONDA. Cervia abbraccia il jazz, ma anche echi folk e cantautorato rock mentre Comacchio accoglie The Kolors.

Riccione accende i riflettori sulla musica degli anni ’70 e ’80 mentre a Misano si esibirà la band italo sammarinese dei Jbees. Ricchissima la proposta di Rimini. Non solo Piazzale Fellini, ma anche mostre, mangiafuoco e saltimbanchi in spiaggia. “Un’edizione straordinaria, da incorniciare, con ricaduta economica e occupazionale eccezionale per Rimini e tutta la Romagna”– commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Un inno alla gioia e alla leggerezza di cui oggi, più che mai, abbiamo bisogno.

