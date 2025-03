Notte serena per Papa Francesco

Papa Francesco ha riposato bene nella notte e si è svegliato poco dopo le 8 del mattino. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede, confermando che il Pontefice continua il suo ricovero al Policlinico Gemelli per ricevere le cure necessarie.

Intanto, proseguono le preghiere e i messaggi di vicinanza da parte di fedeli e personalità ecclesiastiche. Il cardinale Stanislao Dziwisz, storico segretario personale di Giovanni Paolo II, ha sottolineato come il Papa non abbandonerà mai la sua missione: “San Giovanni Paolo II servì la Chiesa fino alla fine dalla sua camera. La stessa cosa sta facendo Papa Francesco dal Gemelli”. Anche monsignor Edgar Peña Parra, Sostituto alla Segreteria di Stato, ha parlato del significato profondo della vicinanza dei fedeli: “La preghiera per il Papa è un bellissimo affresco dell'unità della Chiesa”.