Notte tropicale e caldo senza tregua: minime record anche nel Riminese

Il grande caldo non solo resta, ma peggiora. L’anticiclone africano si è stabilito sull’Italia e sembra intenzionato a restare ancora a lungo, portando con sé temperature fuori norma sia di giorno che di notte. Dopo settimane già sopra media, il cuore della bolla rovente si sposterà verso il Mediterraneo, investendo in pieno anche la Romagna e la costa riminese.

Secondo le previsioni, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno le minime potrebbero attestarsi intorno ai +23°C a Rimini, ma nei giorni successivi si prevede un ulteriore aumento delle temperature minime, con valori attesi fino a +25°C lunedì e martedì. Il problema, più che nei picchi massimi, sarà proprio l’assenza di refrigerio notturno. Notti “tropicali” che potrebbero evolversi in “super tropicali”, con minime prossime ai 30°C in alcune aree costiere o urbanizzate.

A peggiorare il quadro sarà anche l’aumento dell’umidità, legato all’invecchiamento dell’alta pressione, che renderà l’aria più opprimente e affaticante. L’assenza di vento significativo, se non qualche brezza leggera pomeridiana, non aiuterà a migliorare la percezione del caldo.

Le previsioni per il Riminese indicano giornate fotocopia: cielo sereno, mare calmo e temperature in aumento. Domenica si toccheranno i 30°C, lunedì e martedì si salirà a 32°C, con valori serali oltre i 28–29°C. Nell’entroterra, da martedì, potrà ripresentarsi il rischio di temporali pomeridiani sui rilievi, ma senza reale incidenza sulle temperature generali.

A livello nazionale, il quadro non è meno preoccupante: il Ministero della Salute segnala 21 città a bollino rosso per domenica, e in regioni come la Toscana o la Puglia si prevedono massime fino a 39–40°C. In Andalusia (Spagna) si toccheranno i 43°C, mentre l’anticiclone si estenderà fino a Scozia e Scandinavia.

Tra le conseguenze ambientali più gravi, si segnala l’innalzamento dello zero termico oltre i 5.200 metri, che determinerà una fusione accelerata del manto nevoso alpino. “Stiamo già registrando un deficit idrico per i mesi più caldi dell’anno – spiega il climatologo Massimiliano Fazzini – con importanti ricadute anche sulla disponibilità d’acqua per l’agricoltura e la produzione elettrica”.

In conclusione, l’estate 2025 potrebbe rivelarsi una delle più calde e lunghe mai registrate in Italia. E a fare più paura, in queste notti senza tregua, non saranno i picchi di calore diurni, ma l’afa che non se ne andrà neppure al calare del sole.