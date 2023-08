SAN LORENZO Notti di stelle cadenti: il picco domenica 13 agosto Anche a San Marino “Sdraiati a veder le stelle”, 3° edizione dell'iniziativa che questa sera poterà sui prati del Parco Laiala di Serravalle tanti romantici e appassionati

Il fascino delle “stelle cadenti”, notti di desideri, piccoli e grandi, espressi quasi sempre ad occhi chiusi dopo averle ammirate. Attorno alla data del 10 agosto, in cui si ricorda proprio il martirio di San Lorenzo, diacono di Roma, si manifesta da sempre lo sciame meteorico delle Perseidi, popolarmente conosciute appunto come Lacrime di San Lorenzo. Le scie luminose nel cielo, fino a un centinaio all'ora nei momenti migliori, derivano da polveri e minuscoli detriti rilasciati dalla cometa periodica Swift-Tuttle, i cui passaggi sono documentati sin dall'antichità. Quest'anno il momento più propizio per stare col naso all'insù sarà proprio la seconda parte della notte di domenica 13 agosto, e ancor meglio prima dell'alba. Il colore, la durata e l'intensità delle scie luminose – rivelano gli esperti - è determinato da molteplici fattori, che spaziano dagli elementi chimici dei frammenti all'angolo di entrata, passando per la loro velocità. Ciò che è certo è che le Perseidi – così chiamate perché sembrano originare dalla costellazione di Perseo – sono tra le più abbondanti e spettacolari di tutto l'anno. Va detto però che “stelle cadenti” non è una definizione astronomica e non hanno nulla a che fare con gli astri che punteggiano il firmamento.

Anche a San Marino “Sdraiati a veder le stelle”, 3° edizione dell'iniziativa che questa sera poterà sui prati del Parco Laiala di Serravalle tanti romantici e appassionati su iniziativa della Giunta di castello di Serravalle. Evento che vuol essere momento di incontro e al contempo di riflessione e sensibilizzazione contro l'inquinamento luminoso.

