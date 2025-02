Novafeltria, rischio chiusura per il Liceo Scientifico: l’appello dei genitori alle istituzioni

Il futuro del Liceo Scientifico dell’Istituto Tonino Guerra di Novafeltria è a rischio. Con soli 10 iscritti per l’anno scolastico 2025/2026, si prospetta la concreta possibilità che la classe non venga formata, suscitando preoccupazione tra i genitori, che hanno lanciato un appello alle istituzioni per scongiurare la chiusura dell’indirizzo.

Riconosciuto dal prestigioso Osservatorio Eduscopio della Fondazione Agnelli come una delle migliori scuole della Romagna, il Liceo Scientifico rappresenta un pilastro educativo per la Valmarecchia. La sua cancellazione obbligherebbe molti studenti a spostarsi in altre città, con disagi logistici ed economici per le famiglie.

I genitori sottolineano come la scuola non sia solo un luogo di istruzione, ma un investimento nel futuro dei giovani e del territorio. Chiedono quindi un intervento urgente per garantire la continuità di un’istituzione che negli anni ha dimostrato eccellenza e qualità formativa.