DIVULGAZIONE “Nove castelli, una comunità”: Osvaldo Bevilacqua racconta le radici sammarinesi Il programma televisivo ideato da Bevilacqua si rivolge in particolare alle nuove generazioni. Il progetto è portato avanti con Segreteria di Stato al Territorio, San Marino RTV, Tim San Marino, AASS e il Centro di ricerca sull'emigrazione.

Raccontare la comunità sammarinese e capirne le sensibilità attraverso storie dal territorio. È “Nove castelli, una comunità” programma televisivo ideato da Osvaldo Bevilacqua per tramettere le radici di San Marino al pubblico e in particolare alle giovani generazioni. Il progetto editoriale è portato avanti grazie alla collaborazione con la Segreteria di Stato al Territorio, San Marino RTV, Tim San Marino, AASS e il Centro di ricerca sull'emigrazione. Le registrazioni partiranno con i castelli di Città, Montegiardino e Domagnano. Il nostro lavoro sul territorio, afferma il Segretario di Stato Matteo Ciacci, vuole impegnarsi su progetti che meritano approfondimenti anche di carattere sociale e culturale.

"Noi vorremmo riportare all'attenzione di tutti quello che è successo in questi quattro anni - evidenzia Osvaldo Bevilacqua - che ha allontanato i ragazzi dalle loro radici, cioè li ha distratti, non per colpa loro. Intanto ricominciamo a riprendere le fila di questa storia attraverso la storytelling che andremo a raccontare nelle famiglie. Ma ci deve essere la comunità, la comunità è importante, le radici. I sammarinesi devono essere sempre più orgogliosi e consapevoli di quello che loro rappresentano nella società, nelle comunità. La comunità è la forza di un territorio".



“Abbiamo la fortuna – evidenzia Pasquale Valentini, presidente RTV – di vivere in una dimensione che ancora favorisce un rapporto di comunità; trasmettere questo valore è importantissimo”. “La Repubblica – aggiunge Nicola Barone, presidente TIM San Marino – sta diventando una piazza telematica grazie alla connettività diventando il primo stato digitale al mondo”. Le varie tappe del programma saranno percorse fisicamente grazie a SMUVI per unire comunità e mobilità.

Nel servizio l'intervista a Osvaldo Bevilacqua

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