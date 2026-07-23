BUONENOVE Nove opere per nove castelli, "BuoneNove" porta l'arte urbana in tutto il territorio Si è conclusa la seconda edizione del progetto, tanti obiettivi raggiunti

Il territorio sammarinese trasformato in una galleria a cielo aperto. L'obiettivo del progetto di arte urbana diffusa BuoneNove si è compiutamente realizzato, con una risposta da parte di cittadini e turisti che ha stupito gli stessi organizzatori.

Nove murales in nove castelli, per instaurare un nuovo dialogo con luoghi spesso poco conosciuti della Repubblica, un percorso durato due mesi che ha coinvolto altrettanti artisti di fama nazionale e internazionale. Le finalità sono tante, come spiega l'ideatore di BuoneNove Davide Pagliardini:

"La prima cosa è l'aspetto turistico in generale, perché comunque questa operazione serve per lasciare sul territorio una cosa che possa interessare anche a chi viene a visitare San Marino, oltre ai percorsi un pochino più classici, più tradizionali. Il secondo è chiaramente l'aspetto culturale, quindi è portare a San Marino un tipo di arte pubblica che noi non abbiamo mai avuto fino a pochi anni fa. Con questo evento io vorrei portare anche a casa sostanzialmente un po' quello che è la mia passione, quello che in realtà in tante parti del mondo inizia ad essere un'operazione importante, sia appunto dal punto di vista culturale, sia quello turistico."

L'idea di Davide Pagliardini, che ha trovato il supporto delle Istituzioni, è andata lontano, con questa seconda edizione appena conclusa, che ha portato anche delle novità rispetto al 2025, come una mostra negli spazi della prima Torre, aperta fino a settembre, e una serie di bus tour alla scoperta dei murales in tutto il territorio.

"Siamo molto contenti sia dei risultati, quindi delle opere che vengono lasciate sul territorio, quest'anno essendo anche la seconda volta c'è stato anche molto più coinvolgimento da parte della cittadinanza, del pubblico in generale, quindi abbiamo avuto anche molte più interazioni, sia via social sia dal vero, quindi siamo molto contenti in generale"

Adesso, dopo i risultati raggiunti, è il momento di guardare verso il futuro, con nuovi obiettivi:

"Da parte delle istituzioni c'è l'impegno di fare anche la terza edizione. Io con la terza edizione vorrei un po' concludere il ciclo, perché l'obiettivo sarebbe avere circa una trentina di opere sul territorio in modo da fare una massa che inizia a interessare chi può muoversi, anche solo apposta per venire a visitare questo tipo di opere."

Intervista a Davide Pagliardini

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