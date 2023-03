SANITÀ Novità farmacie: un sms per avvisare quando arriva il farmaco richiesto e un QRcode per i bugiardini in lingua straniera "E' necessario compilare la modulistica con il consenso alla registrazione del numero di telefono per inviare l'sms"

Basta giri a vuoto nelle farmacie, d'ora in poi per gli assistiti Iss c'è un nuovo servizio, ovvero la possibilità di ricevere un sms sul cellulare quando uno o più farmaci che non erano disponibili al momento della richiesta dell'utente, risultino pronti per il ritiro. "E' necessario però - spiega Rossano Riccardi, responsabile del servizio farmaceutico Iss- compilare la modulistica con il consenso alla registrazione del numero di telefono per inviare l'sms".

Ma non è l'unica novità. Nel caso di farmaci reperiti all'estero, a cause di carenze nazionali, e con istruzioni in lingua straniera, il cittadino riceverà un QRcode che lo reindirizzerà a una sezione del sito Iss con le traduzioni in italiano dei bugiardini e delle principali indicazioni.

Nel video l'intervista a Rossano Riccardi, responsabile del servizio farmaceutico Iss

