A spiegare le novità per monopattini elettrici e biciclette a San Marino è il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, in conferenza stampa del Congresso di Stato. Le nuove regole sono state annunciate a seguito del licenziamento di un decreto delegato di riforma parziale del codice della strada, derivante da un tavolo congiunto sulla sicurezza con la Segreteria Trasporti.

Partiamo dai monopattini elettrici, al centro di dilemmi per mesi dopo l'introduzione in Italia dell'obbligo di targa e assicurazione. Sul Titano non avranno l'obbligo di targa, ma solo di luci e di casco per il conducente. Ciò significa che i possessori di questo veicolo residenti a San Marino, di fatto, non potranno utilizzarlo in Italia. Questo, ovviamente, per l'impossibilità di immatricolarlo oltre confine e targarlo.

Obbligo di luci e casco anche per le biciclette. Si aggiunge il divieto di procedere in file parallele: solo in fila indiana. Verrà poi introdotto in via sperimentale un nuovo cartello stradale che impone l'obbligo di sorpassare le due ruote elettriche o a pedali ad almeno un metro e mezzo di distanza.











