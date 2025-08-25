MALTEMPO Nubifragio in riviera, anche volontari di San Marino al lavoro I sammarinesi hanno supportato il Coordinamento provinciale riminese con grande professionalità e dedizione

Nubifragio in riviera, anche volontari di San Marino al lavoro.

Il Servizio di Protezione Civile sammarinese ringrazia l’Unione Volontariato per aver messo a disposizione una squadra di volontari che hanno supportato il Coordinamento provinciale riminese con grande professionalità e dedizione in occasione del nubifragio del 24 agosto. "L'intervento dei nostri volontari sammarinesi - scrive la Protezione Civile del Titano - a supporto della vicina Rimini dimostra la concreta solidarietà e collaborazione che, fin dalla nascita, esiste tra le due realtà in tema di Protezione Civile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: