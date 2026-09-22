IL SENSO DI OGNI COSA Numeri record per la quarta edizione del "Senso di ogni cosa" Pedini Amati: "La macchina della solidarietà si è messa in moto, grazie agli sponsor e ai volontari"

97 sponsor, di cui 47 per beni e servizi e 50 a carattere economico. Copertura totale dei costi dell'evento e un ricavo di 9mila euro, che sarà distrubuito alle Associazioni InSiamo e Oceano Blu.

Sono i numeri del Senso di ogni cosa, iniziativa di festa, solidarietà e momento in cui sammarinesi e turisti si sono messi insieme per la lotta alle malattie genetiche e oncologiche infantili.

Per una volta, l'11 settembre scorso, i bambini sono stati dove devono stare, afferma il Segretario Pedini Amati, cioè al parco, nello specifico il parco Ausa, che si è trasformato in un'occasione di gioco ma anche di confronto sulla salute e di sostegno alle associazioni InSiamo e Oceano Blu.

"Noi è il secondo anno che lo viviamo da protagonisti, quindi dentro la macchina organizzativa, e vediamo costanti passi avanti, nonostante si parta già da un livello altissimo, quindi è un evento che per Oceano Blu è fondamentale esserci, ma perché è una festa bellissima ed è importante dare il nostro contributo" sostiene Andrea Nardoni (Oceano Blu)

"Per le associazioni coinvolte è un onore ed è un impegno a reinvestire questi soldi, soprattutto perché abbiamo capito che al di là dei numeri più spicci c'è la comunità che è dietro a questi numeri", le parole di Andrea Cecchetti (InSiamo)

Il Senso di ogni cosa, giunto alla sua quarta edizione, promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo, e con il Patrocinio del Congresso di Stato, è la dimostrazione di come la "macchina della solidarietà" si sia messa in moto, ancora una volta, a sostegno della salute infantile, e i numeri lo dimostrano.



"È il ringraziamento più grande che si può fare perché di fronte a delle malattie così brutte, rare e oncoematologiche che colpiscono i bambini, quando tutti si dice 'presente' abbiamo fatto la nostra parte, in qualche modo si cerca di far vincere chi in quel momento ha più bisogno, e quindi di far uscire dal tunnel questi bambini che affrontano queste drammatiche malattie" il commento del Segretaro Pedini Amati, che ha tenuto a ringraziare sponsor, associazioni, volontari e partecipanti.

Interviste a: Andrea Nardoni - Associazione Oceano Blu; Andrea Cecchetti - Associazione InSiamo; Federico Pedini Amati - Segretario di Stato per il Turismo

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