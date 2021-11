SAN MARINO Numerosi appuntamenti per combattere la violenza sulle donne Si parte questa sera con la fiaccolata organizzata da USL e UCS

Numerosi appuntamenti per combattere la violenza sulle donne.

Domani è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, a San Marino tanti gli appuntamenti in programma a partire da oggi fino al 3 dicembre. Si parte questa sera alle 17:30 con la fiaccolata dal Parcheggio A2 fino al Centro Storico di Città organizzata da USL e UCS.

Domani, giovedì 25 novembre, alle 15:00 alla Sala Polivalente di Serravalle, sempre a cura di Unione Sammarinese Lavoratori e Unione Consumatori Sammarinesi, le premiazioni del concorso “Anche i muri lo dicono: basta con le violenze”. Alle 16:00 al parco Don Elviro Cardelli di Domagnano, una panchina rossa per ricordare le vittime di femminicidio, a cura dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play; alle 17.30 al Teatro Titano la Segreteria di Stato al Lavoro, in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro organizza un momento di approfondimento sulla Convenzione ILO 190 che San Marino si appresta a ratificare. Gli eventi previsti per la giornata di domani si concluderanno alle 21:00, all'aula magna del dipartimento di scienze umane con le conversazioni “Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni” organizzato dall'Associazione Confine in collaborazione con l'Authority Pari Opportunità e DSU.

[Banner_Google_ADS]



Venerdì 26 novembre, a cura di Soroptimist Club San Marino, "Una stanza per te" all'Ufficio Violenza di Genere di San Marino Città dove sarà possibile visitare una spazio protetto, accogliente e adeguatamente attrezzato. Alle 18:00 al Centro Commerciale Azzurro il progetto "San Marino contro la violenza sulle donne" progetto di UDS e Daniela Moroni Fotografie. Alle 21:00 al cinema Concordia di Borgo Maggiore la proiezione "La scelta di Anne" a cura degli Istituti Culturali.

Sabato 27 novembre alla Sala Polivalente di Murata la presentazione del libro "Parole e Pregiudizi" di Maria dell'Anno che dialogherà con la giornalista Sara Bucci. Venerdì 3 dicembre infine all'aula 2 del dipartimento di Scienze Umane di San Marino Città "Body positivity e media", seminario a cura di Lucia Tralli, studiosa delle interconnessioni tra media e gender studies, curato da UNIRSM in collaborazione con Authority Pari Opportunità. Alle 21:00, al Teatro Titano, "Le parole che fanno male", produzione Smart Academy di SImona Meriggi a cura degli Istituti Culturali.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: