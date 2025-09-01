Nunzia De Girolamo condurrà la finale di Miss Italia 2025, in onda in diretta su San Marino Rtv (canale 550 del digitale terrestre e satellite) e su Raiplay lunedì 15 settembre, dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.



Accanto alla storica votazione della giuria, quest’anno il concorso si apre alla partecipazione popolare grazie al voto espresso dai social. Il giornalista Rai Marco Carrara seguirà in diretta l’evento e darà voce al pubblico da casa.

“Miss Italia – sottolinea una nota del concorso – si rinnova e si impegna a raccontare il Paese attraverso le sue giovani protagoniste, unendo tradizione e innovazione in una manifestazione che da oltre ottant’anni rappresenta un patrimonio culturale e televisivo italiano”.







