TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:19 Estate da record per l'aeroporto "Fellini": ad agosto +37,1 per cento, Londra destinazione top 18:57 Giro del Monte, sabato il via: e torna la staffetta 18:37 È scontro sul progetto “Riviera di lusso a Gaza” pensato dagli Usa 18:17 Pierina Paganelli: focus dei periti sull'audio captato da una telecamera nel garage dove si consumò l'omicidio 18:02 Referendum sull'Accordo Ue: la parola ai Garanti 17:17 Opposizioni: la riforma IGR va "ritirata immediatamente". “Operazione verità” sui conti pubblici 17:09 Braccata al cinghiale, Ciacci: "Recepiremo l'Istanza d'Arengo" 14:32 Scuola, Lonfernini risponde ai docenti: "Mai mancato il confronto, il 12 settembre Collegio docenti congiunto" 13:55 Centro sperimentale “Bosche”: partita la raccolta delle uve per il Sangiovese 13:44 Rimini: ruba vino al supermercato e aggredisce gli agenti, arrestato
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Nunzia De Girolamo condurrà la finale di Miss Italia 2025

La diretta su San Marino RTV e Raiplay lunedì 15 settembre

1 set 2025
Nunzia De Girolamo
Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo condurrà la finale di Miss Italia 2025, in onda in diretta su San Marino Rtv (canale 550 del digitale terrestre e satellite) e su Raiplay lunedì 15 settembre, dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.

Accanto alla storica votazione della giuria, quest’anno il concorso si apre alla partecipazione popolare grazie al voto espresso dai social. Il giornalista Rai Marco Carrara seguirà in diretta l’evento e darà voce al pubblico da casa.

“Miss Italia – sottolinea una nota del concorso – si rinnova e si impegna a raccontare il Paese attraverso le sue giovani protagoniste, unendo tradizione e innovazione in una manifestazione che da oltre ottant’anni rappresenta un patrimonio culturale e televisivo italiano”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità