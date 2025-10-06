#RTVOLTREICONFINI

Nunzia De Girolamo: "Cultura maschilista ancora imperante, donne uniamoci di più"

La giornalista e conduttrice televisiva, già parlamentare, ha partecipato alla maratona in diretta sulla San Marino Rtv

Dagli studi di Roma a Montecitorio, Nunzia De Girolamo intervistata da Monica Fabbri, insieme a Denise Bronzetti dagli studi di San Marino Rtv, Angela Rafanelli, Emilia Brandi, Vittoriana Abate e Annalisa Chirico, hanno parlato del ruolo delle donne ma anche di informazione e di mafia.

