#RTVOLTREICONFINI Nunzia De Girolamo: "Cultura maschilista ancora imperante, donne uniamoci di più" La giornalista e conduttrice televisiva, già parlamentare, ha partecipato alla maratona in diretta sulla San Marino Rtv

Dagli studi di Roma a Montecitorio, Nunzia De Girolamo intervistata da Monica Fabbri, insieme a Denise Bronzetti dagli studi di San Marino Rtv, Angela Rafanelli, Emilia Brandi, Vittoriana Abate e Annalisa Chirico, hanno parlato del ruolo delle donne ma anche di informazione e di mafia.

