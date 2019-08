Nuova App: mAPPppamondo consolare

Dall'Ambasciata d' Italia a San Marino informa che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha promosso la realizzazione di una nuova APP: "mAPPmondo consolare".

L' iniziativa è stata pensata per la diffusione delle informazioni sui servizi offerti dagli Uffici consolari italiani ai connazionali, agevolando a varie procedure tra le quali: iscrizione all'AIRE, rilascio passaporti, documenti di stato civile. Questo grazie alla presenza di mappe interrattive con riferimento ad oltre 200 sedi consolari, informazioni dettagliate sulle "cose da fare" in caso di necessità, link utili e riferimeti per gli italiani all'estero relativi al lavoro.



L'app è disponibile nei negozi dei due principali gestori operativi e scaricabile gratuitamente.