Nuova Consolare Rimini-San Marino, Alice Parma risponde a Spinelli: "Fratelli d'Italia fa confusione"

Si accende il confronto politico sui lavori di messa in sicurezza e di rinnovo della Consolare Rimini–San Marino. Al centro della discussione le recenti dichiarazioni di Fratelli d’Italia e della senatrice Domenica Spinelli, contestate dalla consigliera regionale del Partito Democratico Alice Parma.

“Sulla riqualificazione della Ss72, la Consolare Rimini–San Marino, il punto è arrivare a un progetto sicuro ed efficace, capace di risolvere questioni ormai note senza danneggiare i cittadini" il commento dell'esponente Dem, nota in territorio per essere stata Sindaca del Comune di Santarcangelo per due mandati, dal 2014 al 2023. "Dopo settimane di dichiarazioni pretestuose da parte di Fratelli d’Italia, già smentite nel merito, stupisce che la senatrice Spinelli chieda di andare avanti comunque, come se il dialogo istituzionale fosse un problema. Ancora più evidente è la contraddizione interna a FdI: mentre il consigliere regionale Marcello sostiene che il progetto vada modificato per non penalizzare i cittadini di Rimini, la senatrice sembra dire l’esatto opposto".

Parma parla di fuga in avanti della senatrice di FDI e ricorda che il lavoro tecnico in corso "serva proprio a migliorare il progetto, non a rallentarlo. Se davvero l’obiettivo della senatrice è essere utile a Rimini, il contributo più concreto sarebbe sollecitare Anas e il Ministero a fare presto e bene. Sulla Consolare non servono forzature né slogan, ma serietà, chiarezza e tempi certi. In questo la Regione continuerà a fare la propria parte, lavorando con trasparenza per un’opera attesa da anni, senza scorciatoie e senza propaganda”, conclude.









