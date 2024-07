Nuova edizione dei Soggiorni culturali: accoglienza a Borgo Maggiore per i giovani partecipanti

Nel servizio il commento del segretario agli Esteri, Luca Beccari

Un'occasione per riscoprire il legame con la propria terra d'origine: sono arrivati sul Titano i protagonisti dei Soggiorni culturali. I giovani sammarinesi residenti all'estero – oltre 30 - sono stati accolti a Borgo Maggiore. Presente, per il saluto di benvenuto, il segretario agli Esteri, Luca Beccari.

Provengono da Argentina e Stati Uniti e da Paesi europei come Francia, Belgio e Italia. Fino al 28 luglio conosceranno meglio la storia e le istituzioni – in un momento particolare, quest'anno, con l'insediamento del nuovo Governo – e approfondiranno tradizioni e valori, con visite alle attività del territorio, laboratori di cucina e divertimento. Parteciperanno anche alle riprese di un corto dedicato al tema dell'emigrazione.

Soggiorni culturali - alla quarantaduesima edizione - da potenziare, spiega Beccari: proprio per questo, si sta lavorando a un nuovo regolamento insieme alla Consulta dei sammarinesi all'estero. Non solo momenti istituzionali: grazie ai soggiorni si stringono amicizie e, in certi casi, nascono nuovi amori.

