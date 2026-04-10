Nuova mensa a Rovereta, pubblicato bando per immobile: scade il 4 maggio

Lo Stato punta a rafforzare i servizi per lavoratori e imprese con un nuovo progetto strategico nella zona di Rovereta: pubblicato il bando per individuare un immobile da destinare a mensa collettiva. Un'iniziativa partita dalle Segreterie per il Lavoro e per la Giustizia e dal Fondo Servizi Sociali. L’obiettivo è ambizioso: realizzare un vero e proprio hub moderno, con una superficie minima di 1.300 metri quadrati e una capacità produttiva di almeno mille pasti al giorno, organizzati con sistema self-service. Non solo funzionalità, ma anche qualità: tra i criteri di selezione viene premiata un’estetica più vicina ai centri uffici moderni che agli ambienti industriali, a conferma della volontà di offrire spazi accoglienti e contemporanei.

Grande attenzione anche alla logistica, con accessi facilitati per veicoli e mezzi pesanti, aree di carico e scarico adeguate, parcheggi dedicati e percorsi senza barriere architettoniche. La struttura dovrà essere flessibile, concepita come open space, per adattarsi alle esigenze operative. Previsto un valore aggiunto per quei locatori che si dichiareranno disponibili a un'eventuale opzione di acquisto entro i primi due anni, con lo scomputo dei canoni già versati.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 4 maggio e saranno valutate da una commissione tecnica secondo criteri di qualità, efficienza e sostenibilità economica. Un investimento concreto che mira a migliorare la quotidianità dei lavoratori e a sostenere lo sviluppo produttivo dell’area di Rovereta.

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