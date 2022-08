Nuova ondata di caldo, l'allarme di Coldiretti "impatto devastante sulle coltivazioni"

Italia ed Europa centro-occidentale ancora nella morsa del caldo. Archiviata la breve tregua, le temperature saranno di nuovo roventi con il ritorno dell'anticiclone africano. Il nuovo picco è atteso per metà settimana, tra giovedì e venerdì, quando il termometro tornerà intorno ai 40 gradi. A soffrire saranno il Nord e le regioni tirreniche. Firenze, Roma, Bologna e Milano le città in cui più si boccheggerà. Previsti oltre 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Afa anche a Palermo, Bolzano e Perugia. Davanti a queste previsioni Coldiretti lancia l'allarme: “La nuova ondata di caldo interessa territori già duramente provati dalla siccità, compromettendo i raccolti di quasi la metà (46%) degli agricoltori italiani per un totale di 332mila imprese". Secondo la Coldiretti, si è di fronte ad un impatto devastante sulle produzioni, con oltre 6 miliardi di danni, pari al 10% della produzione nazionale.