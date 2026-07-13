PREVISIONI METEO Nuova ondata di caldo: la temperatura sale ancora In Europa più di 10.000 morti in eccesso in una settimana, in Romagna si pensa di ampliare i rifugi climatici

L’estate 2026 non dà tregua. L’Italia è sotto la terza ondata di calore anomalo della stagione: una settimana con temperature di 7-8 gradi oltre la norma, pronte a toccare i 43 gradi. Ma è lo scenario europeo a fare paura. Oltre 10.000 morti in eccesso in una sola settimana, 9.000 riguardano persone con 65 anni o più, la fascia più esposta agli effetti del caldo estremo. In Romagna l’impennata parte oggi, con il termometro bloccato tra i 34 e i 36 gradi. E il picco è previsto per domani: capoluoghi romagnoli tutti in massima allerta, con previsioni di 39 gradi. Anche a San Marino il caldo si fa sentire con forza. La Repubblica si trova al centro di questa anomalia termica, rendendo l'atmosfera irrespirabile

Luca Gualandra, protezione civile San Marino: "C'è stata un'ondata di caldo interminabile, ormai da un mese. Però domani sale di 3-4 gradi, forse anche 5. Poi c'è un lieve calo giovedì e poi ritorno su venerdì e sabato. E la lieta notizia è che forse domenica dovrebbe arrivare la rinfrescata. Se il nostro riferimento è il 2003, probabilmente al momento la stiamo battendo. E quindi vedremo chi vince la partita a fine".

Davanti a questa nuova normalità, le città ridisegnano gli spazi. Cresce la rete dei "rifugi climatici": biblioteche, musei, teatri e parchi mappati dalle amministrazioni e aperti al pubblico per offrire un’alternativa condizionata o ombreggiata. Rimini ha scelto questa strada, attrezzando due parchi cittadini come oasi climatiche inclusive per abbattere le isole di calore urbano. Eppure il problema non è solo l'asfalto delle città. La siccità e il caldo estremo stanno mettendo in crisi la fauna selvatica, costretta a spingersi nei centri urbani in cerca d'acqua. Il Green Festival San Marino-Montefeltro e l'ENPA lanciano un appello ai cittadini: basta lasciare una ciotola d'acqua fresca in ombra su balconi e giardini, usando contenitori bassi per permettere a ricci e piccoli rettili di dissetarsi in sicurezza.

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