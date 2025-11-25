MALTEMPO Nuova ondata di maltempo sulla Romagna: scatta l'allerta meteo La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo gialla per frane e neve per i rilievi dell'entroterra. Da mercoledì pomeriggio previste precipitazioni nevose oltre gli 800 metri

Dopo la pioggia e la neve dei giorni scorsi, sulla Romagna e San Marino è prevista una nuova ondata di maltempo. In particolare per i rilievi dell'entro terra la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo gialla per neve. "Mercoledì 26 novembre - scrivono gli esperti - sono previste nevicate di debole/moderata intensità, a quote intorno ai 900 metri e superiori, ma non si esclude la caduta di qualche fiocco anche a quote più basse, fino a 400 metri. Le precipitazioni sono previste in associazione a fenomeni temporaleschi. Sul settore appenninico orientale le precipitazioni previste, insieme alla fusione della neve o del ghiaccio presente al suolo, possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1."

Le previsioni indicano che l'instabilità in forma sparsa coinvolgerà l'Est Emilia e la Romagna tra pomeriggio e sera di mercoledì, con rovesci in ingresso dal mare, anche temporaleschi. La quota neve è prevista in progressivo calo fino ad 800-900 metri durante la sera. Decisive le temperature minime, in diminuzione tra -1 e 3°C.

Giovedì 27 novembre, il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso in Romagna, con precipitazioni in mattinata, residui piovaschi e rovesci sull'appennino Romagnolo, anche a carattere nevoso sugli 800 m. Minime in diminuzione, con valori di -2/9°C.

