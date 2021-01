RAPPORTI BILATERALI Nuova opportunità formativa in Ungheria per i giovani sammarinesi

10 giovani cittadini sammarinesi - fa sapere la Segreteria di Stato Affari Esteri - potranno presentare la propria candidatura per una borsa di studio rivolta a studenti stranieri che desiderano seguire corsi parziali/semestrali di laurea, laurea magistrale e dottorato nel Paese est europeo, per l'anno accademico 2021-2022. Questa nuova opportunità formativa è frutto degli ottimi rapporti tra i due Paesi, ed è stata formalizzata durante il recente incontro bilaterale del 18 gennaio a Budapest tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e il Ministro degli Affari Esteri ungherese, Péter Szijjarto.

Gli importi delle borse di studio variano a seconda del corso di interesse, a partire da circa 160 euro al mese per i corsi di laurea e laurea magistrale, fino a circa 390/500 euro mensili per i corsi di dottorato. La domanda va presentata individualmente, direttamente sul sito web della Fondazione Pubblica Tempus (https://scholarship.hu/), entro e non oltre le 23:00 del 25 febbraio 2021, nelle modalità previste nel bando pubblicato sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (www.esteri.sm).

