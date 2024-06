LA REGGENZA ALL'INAUGURAZIONE Nuova piazza di Cailungo, Bollini: “Punto di incontro per tutta la comunità”

Il taglio del nastro da parte dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, segna la restituzione alla comunità “di un luogo di incontro e di relazione” – così sottolinea Don Alessandro Santini - nella benedizione della nuova piazza di Cailungo, ristrutturata per “far riscoprire la bellezza dei luoghi e per far rivivere quella socialità – dice il Segretario al Territorio, Stefano Canti – di cui abbiamo più che mai bisogno".

"Dopo la sistemazione della viabilità – prosegue Canti - dopo la la ristrutturazione di importanti edifici pubblici, andava prestata attenzione anche i parchi, per ridare alla popolazione di Cailungo, ma più in generale del Castello di Borgo Maggiore, un luogo di aggregazione, che non solo consentirà di rivivere il nostro territorio, ma credo che, dopo una pandemia come quella del Covid, ci sia sempre più necessità di stare insieme all'aria aperta”.

Lavori eseguiti dall'Azienda per i Lavori Pubblici, con il Direttore Giuliana Barulli che descrive un intervento complesso, atteso da anni, reso possibile grazie al grande lavoro di squadra delle maestranze, del pubblico e private, dalla progettazione all'esecuzione. Presenti anche i Segretari al Lavoro, Teodoro Lonfernini e all'Industria, Fabio Righi, il valore del nuovo spazio per la cittadinanza è reso tangibile dalla vivacità e dal canto degli alunni di IV delle elementari “Arcobaleno” e dal contributo degli ospiti dell'Atelier, che donano alla piazza lo stemma della Chiesa di San Rocco.

“E' una bellissima giornata. Io sono di Cailungo – dice il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini - e inauguriamo la piazza, il centro dove tutti i cittadini si uniscono - i bambini, gli anziani, i ragazzi. Aveva bisogno di questo intervento da tantissimi anni: ora c'è un parco con tanti giochi; abbiamo una casetta per la comunità; un bel punto di incontro per tutta la comunità. Come Capitano di Castello, in questa giornata di allegria, da una parte, sono un po' triste perché all'interno della nostra comunità c'è stata la perdita di una giovane ragazza e in questo momento esprimiamo tutti la nostra vicinanza”.

Nel video, le interviste al Segretario al Territorio, Stefano Canti e al Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini

