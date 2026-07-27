PREVISIONI METEO Nuova rimonta dell’anticiclone africano sull’Italia, temperature verso i 40 gradi La fase più intensa è attesa nei primi giorni di agosto, con caldo persistente soprattutto al Centro-Nord e un possibile cambio di scenario soltanto dalla seconda settimana del mese.

Nuova rimonta dell’anticiclone africano sull’Italia, temperature verso i 40 gradi.

Una nuova e intensa ondata di caldo è attesa sull’Italia tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Secondo 3Bmeteo, il promontorio anticiclonico di origine africana inizierà a rafforzarsi sull’Europa occidentale tra martedì e mercoledì, per poi estendersi verso il Mediterraneo centrale e gran parte dell’Europa centro-meridionale. La settimana si aprirà con una residua instabilità, soprattutto al Sud, dove non si escludono temporali pomeridiani; sul resto della Penisola il tempo tenderà invece a stabilizzarsi già da lunedì.

Il caldo dovrebbe intensificarsi nel fine settimana di inizio agosto, con temperature massime vicine ai 40 gradi anche nelle regioni settentrionali. Le elaborazioni illustrate da MeteoCultura indicano anomalie termiche molto marcate, in particolare al Centro-Nord, con valori in quota fino a 9-10 gradi superiori alla media nei momenti di picco. La fase rovente potrebbe protrarsi almeno fino al 10 agosto, ma la durata resta ancora incerta: alcuni scenari ipotizzano un possibile cambiamento soltanto nella seconda settimana del mese. Eventuali temporali di calore non dovrebbero interrompere in modo significativo la lunga fase con temperature sopra la media.

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