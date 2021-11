Nuova riunione del Gruppo per le emergenze: "Siamo in fase di allerta, maggiore attenzione a mascherine e distanziamento"

Nuova riunione del Gruppo per le emergenze: "Siamo in fase di allerta, maggiore attenzione a mascherine e distanziamento".

Il Gruppo per le emergenze torna a riunirsi e, in considerazione dell'aumento dei contagi, parla di una fase di allerta vera e propria. Invita tutti i cittadini a prestare maggiore attenzione alle regole di distanziamento e igiene, dalle mascherine alla pulizia al distanziamento interpersonale. "Comprendiamo che la gente sia stanca - dice il dirigente dell'Authority sanitaria, Claudio Muccioli - però è importante essere il più possibile attenti". In questo modo, aggiunge, si potrà arrivare a passare un Natale nelle migliori condizioni. Il Gruppo si è poi focalizzato sull'importanza delle cure territoriali - presente il responsabile Pierluigi Arcangeli - insieme alla parte epidemiologica, così da bloccare subito e studiare il diffondersi dell'infezione.

