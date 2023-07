RIMINI Nuova rotatoria “Bigno”: dal 10 luglio doppio senso su via Flaminia e Circonvallazione Meridionale

Nuova rotatoria “Bigno”: dal 10 luglio doppio senso su via Flaminia e Circonvallazione Meridionale.

Migliora la viabilità in uno dei punti cardine di Rimini. Da lunedì 10 luglio - informa il Comune - verrà istituito il doppio senso di circolazione in via Flaminia (da nuova rotatoria “Bigno” a Viale Tripoli) e Circonvallazione Meridionale (da via della Fiera a Nuova rotatoria “Bigno”). La Polizia Locale sarà presente con due pattuglie per coadiuvare le operazioni.



Procedono dunque come da cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria nell’area in cui si intercettano la via Flaminia, via Circonvallazione Meridionale, via Sardegna e viale IX Febbraio 1849 dove è già ben visibile la realizzazione della nuova rotatoria con isola centrale di forma ellissoidale che sarà ultimata entro il 31 luglio con la piantumazione delle essenze vegetali. Da lunedì 10 luglio verrà istituito il doppio senso di circolazione, mentre da lunedì 17 luglio a venerdì 21 luglio, limitatamente alle ore notturne dalle 22 alle ore 6, verrà interdetto il traffico veicolare in via Flaminia (da via Balilla a viale Tripoli) e via Circonvallazione Meridionale (da Via della Fiera a via Sardegna compresa), limitando il solo accesso ai residenti e mezzi di soccorso, per la riqualificazione dell’asfalto con le lavorazioni di stesa del conglomerato bituminoso e segnaletica orizzontale in corrispondenza della nuova rotatoria. Sono in fase di studio gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili in via Flaminia e via Tripoli. Entra dunque nella fase finale dei lavori un intervento molto importante, finalizzato a fluidificare la circolazione nell'ampio quadrante urbano compreso tra via Tripoli e il centro storico, con effetti positivi in termini di incremento della sicurezza stradale, riduzione di traffico e inquinamento.

