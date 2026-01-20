Nuova rotta internazionale dal Federico Fellini: Wizz Air apre il collegamento con Varsavia Pubblicato il cartellone completo dei voli. Nove rotte Ryanair, cinque per la compagnia low cost ungherese e il debutto di SkyUp arricchiscono l’offerta estiva dello scalo

Nuova rotta internazionale dal Federico Fellini: Wizz Air apre il collegamento con Varsavia.

Si amplia il network internazionale dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini. Wizz Air ha annunciato l’attivazione di una nuova rotta diretta su Varsavia, capitale della Polonia, che entrerà in operatività dal prossimo 22 maggio con quattro frequenze settimanali. I prezzi, già disponibili sul sito della compagnia low cost, partono da 24,99€.

È la quinta destinazione Wizzair dallo scalo riminese dopo Tirana - annuale - e i nuovi ingressi annunciati lo scorso novembre di Budapest, Katowice e Sofia, recentemente potenziata nei mesi spalla con 4 voli settimanali ad aprile e maggio e poi 3 fino ad ottobre. Il nuovo collegamento punta quindi a rafforzare l’asse tra la Riviera romagnola e uno dei mercati dell’Europa centro-orientale in maggiore crescita, offrendo nuove opportunità sia in chiave turistica sia per la mobilità business.

Proprio in questi giorni Airiminum, società di gestione dello scalo, ha pubblicato il cartellone dei voli estivi. Ryanair proporrà 9 collegamenti: Vienna, Praga, Palermo, Kaunas, Budapest, Cagliari, Londra, Cracovia e la novità 2026 Breslavia. In cartellone, oltre alla già citata Wizzair, ci sono poi i collegamenti con Basilea e Londra Gatwick di EasyJet, quelli con Londra Heathrow di British Airways, la conferma di Lussemburgo con Luxair e l'arrivo della compagnia SkyUp con i due voli settimanali da giugno a metà ottobre con Chisinau in Moldavia.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura della nuova rotta Wizz Air Rimini–Varsavia a partire dalla Summer 2026 - commenta Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato AIRiminum -: un ulteriore tassello nell'espansione del nostro scalo, impegnato in un percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo. Il 2026 sarà un anno “game changer” grazie alla scelta coraggiosa della Regione di abolire la Municipal Tax".

"L’anno si apre con una bella notizia – ha dichiarato il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – che dà ulteriore concretezza alla collaborazione territoriale con l’Aeroporto e rafforza la presenza di Rimini su uno dei mercati esteri più dinamici e in costante crescita, come quello polacco. L’apertura del nuovo collegamento con Varsavia rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio, accogliamo quindi con grande soddisfazione questo annuncio, che si inserisce in una stagione ricca di novità e in un anno particolarmente significativo per il sistema aeroportuale riminese, il cui percorso di sviluppo avrà come momento culminante un appuntamento di rilievo internazionale e strategico come Routes Europe 2026".



Leggi il comunicato stampa integrale



[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: