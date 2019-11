Nuova sede: delegazione di Rtv in visita alla sede Rai di Aosta

La visita nella sede Rai di Aosta

Si è conclusa oggi la visita di una delegazione della San Marino Rtv, guidata dal Direttore Generale Carlo Romeo, alla sede Rai di Aosta, accolta dal Responsabile Severino Zampaglione e il suo staff. La struttura valdostana, inaugurata nel gennaio 2014, è stata indicata dalla Direzione Generale Rai come modello di riferimento che potrebbe risultare idoneo per la nuova sede della Radiotelevisione di Stato di San Marino. C'è infatti una forte analogia tra le due realtà sia per il numero dei dipendenti, sia per le necessità produttive. La sede di Aosta impiega 85 persone, di cui 24 giornalisti e 3 programmisti/registi. In quanto sede a statuto speciale prevede anche un palinsesto regionale. La visita è servita per elaborare la redazione di un report, sollecitato dal Consiglio di Amministrazione di Rtv, per identificare al più presto la soluzione definitiva per il nuovo insediamento della azienda. Report che sarà presentato in una prossima seduta del Cda interamente dedicata alla questione della nuova sede.