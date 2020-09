Nuova tenda all'esterno del centro sanitario di Borgo Maggiore

Nel video l'intervista a Fabio Berardi

Nuova tenda di presidio per l'ambulatorio del centro sanitario di Borgo Maggiore. Un operazione voluta e indicata dal coordinamento di Protezione Civile e dalla direzione ISS in previsione dei mesi invernali e di un possibile rischio di aumento contagi da covid.

Tenda prestata dalla Regione Molise grazie alla collaborazione con il Presidente Donato Toma. Principalmente saranno svolti test diagnostici e tamponi sia per l'influenza che per il covid. Servirà inoltre per ridurre assembramenti all'interno del centro sanitario.