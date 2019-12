UNIRSM AASS Nuova veste grafica per i trasporti pubblici di San Marino È il progetto di Aass e Università di San Marino per una nuova immagine dei trasporti pubblici del Titano

Nuova veste grafica per i trasporti pubblici di San Marino.

Una nuova veste grafica per circa 20 autobus del sistema di trasporti pubblici. È quanto previsto dall'accordo fra Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) e l'Università degli Studi di San Marino. Il progetto prevede un programma di ricerca e sviluppo per la nuova immagine della rete dei trasporti del Titano. Saranno inclusi nella nuova veste grafica anche nuove pensiline e biglietti dell’autobus. L’iniziativa rappresenta la seconda fase di una collaborazione avviata l’estate scorsa con due workshop organizzati dal corso di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese su mobilità sostenibile e raccolta differenziata dei rifiuti.

L’intesa, siglata dal Rettore Corrado Petrocelli e dal Presidente AASS Renzino Gobbi, prevede lo sviluppo di un progetto per dotare il servizio di trasporto pubblico di un nome, di un’identità visiva e una immagine coordinata che aiuti a comunicare il servizio agli utenti interni ed esterni della repubblica a vari livelli e con modalità efficaci alla corretta comprensione e fruizione.

Leggi il comunicato stampa congiunto

I più letti della settimana: