Nuova vita per l'immobile ex Forcellini: obiettivo recuperare lo stabile e dismettere gli affitti con i privati Diventerà il "Polo della sicurezza". La ristrutturazione costerà 2 milioni e 800mila euro. Tempi stimati: 1 anno e mezzo

I locali dello stabile ex Forcellini a Valdragone torneranno di nuovo funzionali. L'immobile è di proprietà statale e sarà completamente ristrutturato per ospitare una serie di uffici pubblici. Diventerà il “Polo della sicurezza”, spiega il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti, che parla di due obiettivi principali: recuperare l'esistente per realizzare uffici utili ai cittadini e, in aggiunta, dismettere i contratti d'affitto con i privati.

Nello stabile saranno trasferite, tra gli altri uffici e servizi, la sede della Gendarmeria ora al Kursaal e la Protezione Civile. Saranno predisposti anche magazzini e altre strutture. Ammonta a 2 milioni di euro l'ultimo stanziamento destinato alla ristrutturazione tramite un emendamento del Governo all'Assestamento di bilancio. Il costo totale per il recupero, spiega Canti, sarà di 2 milioni e 800mila euro e i tempi previsti sono di un anno e mezzo.

Nel servizio, l'intervista a Stefano Canti (segretario di Stato Territorio)

