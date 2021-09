Nuova vita per la Colonia di Rocca Pietore? La proprietà passa allo Stato a costo zero

La proprietà della Colonia Montana di Rocca Pietore, immobile che da anni versa in grave stato di degrado aggravato dagli effetti dell'uragano Vaia, è stata ceduta a titolo gratuito all'Eccellentissima Camera dalla Diocesi San Marino-Montefeltro, insieme al terreno in località Bosco Verde acquisito a metà anni '90 per la realizzazione di una struttura sostitutiva.

Passaggio, quest'ultimo, riportato in una delibera del Congresso di Stato del 23 agosto e che fa seguito allo scioglimento della Fondazione OCSA, ente proprietario ma già posto in liquidazione nel 2008. Tenendo fede agli impegni presi a fine luglio scorso, dopo l'incontro tecnico avuto con il Sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin e il suo staff, il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti assume ora il mandato di definire i termini di un accordo con il comune bellunese che prevedano, da una parte, la messa in sicurezza del fabbricato dell'ex colonia e, dall’altra la fattibilità del recupero dell'area interessata o delle superfici di quella a Bosco Verde per consentire lo sviluppo di un progetto mirato alla realizzazione di una nuova struttura che consenta di riprendere le attività sociali del passato. Si cercano a tal proposito soggetti privati, istituti bancari o altri soggetti giuridici disponibili ad investire e finanziare il progetto di recupero e valorizzazione della struttura ricettiva ex colonia, sulla base delle proposte che verranno condivise con il Comune di Rocca Pietore.

