STATO CIVILE Nuove carte d'identità sammarinesi: le prime due ai Capitani Reggenti I documenti sono allineati agli standard europei ed internazionali e presentano una serie di elementi fisici e grafici che integrano maggiori criteri di sicurezza

Accolti dal Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi e dalla Dirigente dello Stato Stato Civile Marialaura Marinozzi, i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi sono arrivati di buon ora, poco prima dell'apertura al pubblico, al Centro Uffici dei Tavolucci. Il cordiale benvenuto degli impiegati e poi si sono avvicendati nelle postazioni adibite per la fotografia e per la firma in formato digitale. In meno di cinque minuti entrambi i documenti sono stati rilasciati ai Capi di Stato. “La nuova carta di identità – spiega la Dirigente dello Stato Civile, Marinozzi – ha alcune caratteristiche peculiari che sono state introdotte per rispondere alle nuove esigenze nella libera circolazione delle persone. Già era riconosciuta a livello internazionale, quella valida per l'espatrio, mentre una innovazione importante, che ci è stata richiesta perché necessaria, è quella dell'indicazione del nome dei genitori, sul retro della carta di identità dei minori. Questo permetterà alle famiglie di non trovarsi più nelle difficoltà che a volte hanno incontrato, durante i viaggi ai controlli delle frontiere”. Le nuove carte di identità presentano una serie di elementi fisici e grafici che integrano, dunque, ulteriori criteri di sicurezza, con i dati registrati sul microprocessore. “Siamo orgogliosi – commenta il segretario di Stato, Belluzzi – di aver consegnato le prime due nuove carte di identità ai Capitani Reggenti. Lo sforzo di questo ufficio è costante nell'essere sempre allo stadio più a avanzato a livello internazionale, sui documenti. Lo stesso sforzo verrà prodotto a breve anche sui nuovi passaporti”. Tra le novità il tenue rilievo percepibile al tatto della firma autografa. Il costo per la nuova carta d'identità è rimasto inalterato a 30 euro: 15 per i minori di sei anni.

La nuova carta di identità



