SALUTE Nuove collaborazioni con l'accordo fra Segreteria Sanità e Regione Campania

Un accordo ad ampio spettro: guarda alla collaborazione nel settore socio-sanitario, della prevenzione collettiva nei luoghi di vita e di lavoro, nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica, della salute pubblica e delle malattie infettive. L'intesa, che nasce nel rapporto bilaterale ma anche nella comune appartenenza ad organizzazioni internazionale, guarderà anche all'ambito formativo e dello scambio di personale di ricerca, studenti e professionisti, così come all'interno dei programmi dell'Unione Europea. Si lavorerà per far dialogare gli Enti del Servizio sanitario regionale campano, pubblici e privati accreditati, con l'ISS e favorire così lo scambio di prestazioni, ma anche tavoli tecnici incentrati, in particolare, sullo sviluppo dei sistemi informativi sanitario e sociale, nel campo della sanità pubblica, della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione. Il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, nel ringraziare il Presidente Vincenzo De Luca, plaude a una “intesa che – dice – consolida ottime relazioni e permette sinergia in tema di salute, quale diritto fondamentale privo di limiti, barriere o confini”. E guarda alla collaborazione fra professionisti che discende dall'accordo: “Consentirà – rileva – reciproco sviluppo a livello di medicina del territorio, specialistica ospedaliera e di tecniche chirurgiche innovative”, ricordando l'alto livello della scuola di chirurgia robotica di Napoli. Il Direttore Generale dell'ISS, Francesco Bevere, già all'opera insieme anche allo staff giuridico per specifici memorandum previsti dall'accordo, nell'intesa legge il valore aggiunto per le parti, a beneficio degli assistiti e dei professionisti, “aprendo - dice – allo sviluppo e all'adozione di politiche sanitarie sempre più attente ai cambiamenti dei bisogni della salute delle persone”.

