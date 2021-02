SOLIDARIETÀ Nuove divise per la Federazione Sammarinese Sport Speciali donate dal Rotary Club San Marino Rotary e FSSS sono state ricevute in udienza dai Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini

“Segnali importanti che rappresentano la sensibilità a tutto tondo del nostro paese”. Così il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ha sottolineato il gesto compiuto dal Rotary Club San Marino nei confronti della Federazione Sammarinese Sport Speciali. Le nuove tute donate ai coach della federazione permetteranno di presentarsi ad eventi nazionali ed internazionali rappresentando al meglio la Repubblica.

“Ci troviamo oggi di fronte a due belle realtà associative – hanno sottolineato i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini – che si sono sempre distinte per le alte finalità e lo spirito di servizio che anima il loro operato. "Il Rotary quest'anno nonostante il covid - sottolinea il Presidente Arnaldo Antonini - si è impegnato in tante attività sociali sul territorio, sia per combattere il covid ma anche per far fronte alle ferite che la pandemia sta causando sul territorio"

La Federazione sammarinese sport speciali conta 11 discipline diverse che consentono agli atleti con disabilità intellettivo relazionale di migliorare la propria autonomia e di competere a livello italiano e internazionale.

Nel servizio l'intervista a Arnaldo Antonini (Presidente Rotary Club San Marino) e Filiberto Felici (Presidente FSSS)

