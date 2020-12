VERDETTO "Nuove idee nuove imprese": ecco i progetti vincitori

Dopo svariati mesi di lavoro è arrivato il verdetto finale per i partecipanti al concorso “Nuove idee, nuove imprese”. Si è svolta ieri pomeriggio la 19esima edizione della business plan competition: introdotta e presentata da Diego de Simone la videoconferenza ha presentato diversi ospiti e gli 11 gruppi finalisti con le rispettive idee imprenditoriali.

I premi sono stati distinti in due diversi riconoscimenti: i primi 3 classificati, con premio in denaro, e 3 premi speciali, con i quali i vincitori possono contare su supporto e assistenza da parte di importanti imprese. Partendo da quest'ultima categoria troviamo il premio speciale offerto da Soroptimist International Club di Rimini che, oltre a consulenza, dona 5.000 euro a ILFF, individuata dalla giuria in quanto rispecchia i requisiti per questo compenso, ovvero almeno il 50% di presenza e capogruppo femminile.

Per i restanti premi troviamo al terzo posto la start up Emidio. Il secondo posto se lo aggiudica il gruppo Kablator, che riceve anche il premio speciale di supportato da parte di Cesena Lab. Infine al primo posto eSteps, che si aggiudica anche il premio speciale offerto da RomagnaTech. Un incontro ricco di giovani visi e percorsi innovativi, le 11 start up hanno presentato dalle più svariate ed originali idee. L'augurio di un fortunato futuro anche ai non vincitori.

