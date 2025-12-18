Nuove Idee Nuove Imprese premia i vincitori. Ecco chi sono

Il primo premio di Nuove Idee Nuove Imprese va a “Nova”, piattaforma progettata per aggiornarsi nel tempo e adattarsi rapidamente alle sfide quotidiane delle aziende. Conquista anche il premio del pubblico. Medaglia d'argento per Flex-Move, abbigliamento smart per il fitness, mentre la sammarinese Aurora Lab - piattaforma per l’apprendimento personalizzato - si aggiudica il terzo posto e i due premi speciali messi in palio da Sums e Cassa di Risparmio.

“L'idea – raccontano i fondatori - è nata perché volevamo arrivare sempre di più nelle case dei nostri pazienti, poiché ci rendiamo conto che a volte le nostre risorse non bastano, non basta il tempo, non basta l'energia e quindi volevamo sfruttare il tempo nella sua potenzialità massima senza però aggravare troppo economicamente sui percorsi”.

La 24esima edizione va in archivio tra gli applausi non solo a menti brillanti, ma anche ad una competizione che cresce per partecipazione e qualità dei progetti. L'alto valore delle 14 startup finaliste ne conferma la mission: investire nell'innovazione. Ad arricchire l'evento l'esperienza imprenditoriale - dalla Romagna alla Silicon Valley - di Marco Ramilli, tra i massimi esperti internazionali di cybersecurity. Conosce bene difficoltà e sacrifici nell'avvio di una startup. Ecco i consigli a chi sta iniziando questa avventura: “Direi di restare ambiziosi e di non scoraggiarsi, le problematiche saranno tante però di passo in passo bisogna starci di fronte e di volta in volta cercare di superarle, solo così si possono, dal mio personale punto di vista, creare delle imprese che restano nel tempo oltre che in un impatto, appunto, reale e sociale”.

