UNIRSM Nuove identità, scopi e funzioni delle città fortificate: sul Titano il simposio internazionale Simposio in collaborazione con la Beijing City University, l'Ateneo Di Bologna e importanti professionisti come Agostino Riitano, direttore di Pesaro Capitale Italia della Cultura 2024.

“Stretch the Edge”, allungare il bordo, è il titolo dell'evento promosso dall'Università di San Marino che intende indagare come il design può diventare uno strumento utile a riattivare dei terreni in aree interne, racchiusi da barriere naturali o fortificazioni artificiali. Aspetti che spesso vengono visti come “critici”, ma invece possono contribuire a valorizzare identità uniche anche sotto il lato turistico.

"Tutto questo è nato anche da un obiettivo principale, quello di qui nuove possibilità di relazioni tra la comunità residente e la comunità visitante, chi ospita e chi viene ospitato - sottolinea Riccardo Varini, direttore corso laurea triennale Desing - ma cosa vuol dire oggi ospitare? E cosa significa ospitare per più di un giorno? Sappiamo che a San Marino il turismo è spesso mordi e fuggi, ma possiamo ribaltare questo paradigma? Questo è uno dei principali obiettivi, l'altro è immaginare tra un anno o due la pima attivazione di un festival internazionale sulle città fortificate".

Simposio in collaborazione con la Beijing City University, l'Ateneo Di Bologna e importanti professionisti come Agostino Riitano, direttore di Pesaro Capitale Italia della Cultura 2024: "Dal nostro osservatorio ci siamo accorti che in realtà - spiega Agostino Riitano - spesso e volentieri quelli che possono apparire dei muri che separano in realtà possono essere muri per accogliere. In realtà è lo sguardo che noi mettiamo rispetto a quel muro, a quella barriera. Il tema delle capitali della cultura è interessante perché non è un concorso di bellezza, Pesaro non ha vinto perché è la città più bella, ma in realtà vince il progetto che ha la capacità di gettare il luogo oltre l'ostacolo e immaginare un progetto di sviluppo territoriale a base culturale".

Nel servizio l'intervista a Riccardo Varini (Direttore corso laurea triennale Design) e Agostino Riitano (Direttore Pesaro Capitale Italiana Cultura 2024)



