SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI Nuove intese: San Marino e la provincia di Rimini siglano il GECT Si tratta di uno strumento europeo di promozione territoriale. Una firma che consolida le già eccellenti relazioni bilaterali

È ufficialmente nata la cooperazione strutturata tra la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini. Siglata la convenzione e lo statuto del nuovo Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) denominato “Terre di Accoglienza e Libertà”. Si tratta di uno dei primi esempi in Europa di un organismo istituzionale di diritto comunitario che unisce un ente territoriale della governance UE a uno Stato terzo.

L'iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e dalla Provincia di Rimini, istituisce uno strumento stabile per superare i confini amministrativi e sviluppare una progettazione integrata in numerosi ambiti strategici. Il GECT permetterà a San Marino e al territorio riminese di partecipare uniti ai programmi dell'Unione Europea, aprendo canali diretti per l'accesso ai finanziamenti comunitari destinati a sviluppo, competitività e coesione.

Una firma che consolida le già eccellenti relazioni bilaterali e si inserisce nel solco tracciato dall'Accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, siglato a Bologna a inizio anno ed entrato in vigore lo scorso maggio.

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri) e Manuela Guaitoli (Consigliera Provincia di Rimini)





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