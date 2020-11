Nuove misure anti-Covid a San Marino: alle 11 conferenza stampa del Congresso di Stato

Nuove misure anti-Covid a San Marino: alle 11 conferenza stampa del Congresso di Stato.

Questa mattina alle ore 11.00, il Congresso di Stato ha indetto una conferenza straordinaria per illustrare il decreto 206, emesso ieri sera, con le nuove misure di contrasto all'emergenza sanitaria legate al Covid-19. Verrà trasmessa in diretta televisiva su San Marino RTV e in streaming tramite Web Tv e pagina facebook.





