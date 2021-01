VISTO SPECIALE Nuove opportunità per i giovani sammarinesi che vogliano fare esperienza di studio o lavoro in Gran Bretagna

Un visto speciale e condizioni di maggior favore per i giovani della Repubblica che vogliano studiare o lavorare in Gran Bretagna. Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, dal 1 gennaio sono infatti scattati nuovi criteri per l’ingresso e la permanenza in territorio: non solo l'obbligatorietà del passaporto, ma anche il visto, da conseguire almeno tre giorni prima della partenza. Con le nuove relazioni cambiano anche le condizioni per i visti di studio, concessi per la durata del corso o per massimo 12 mesi.

Non sarà così per i ragazzi del Titano: grazie all'accordo firmato dal segretario agli Esteri Beccari e l'Ambasciatore britannico Jill Morris, i giovani tra i 18 e 30 anni avranno un visto della durata di 24 mesi, da richiedere 3 mesi prima di iniziare il viaggio, sarà più vantaggioso rispetto per esempio a quello necessario a un cittadino europeo, anche dal punto di vista economico. Tra i privilegi, la possibilità di entrare nel Regno Unito, uscire e tornarvi in qualsiasi momento durante il soggiorno. I cittadini sammarinesi potranno non solo studiare, ma anche svolgere la maggior parte delle professioni lavorative e costituire società, fatto salvo di non avere sedi di proprietà. Un accordo – segnalano gli Esteri – segno degli ottimi rapporti diplomatici tra San Marino e Gran Bretagna e che “fornirà nuove possibilità ai giovani, che sempre più spesso manifestano il desiderio e l’esigenza di svolgere un periodo formativo e lavorativo all’estero”.

