SPIRITO D'IMPRESA Nuove prospettive e futuro: la realtà di Sweet Line

Tutto il settore della ristorazione, bar e pasticcerie sono state molto danneggiate dalla pandemia. "È stato un periodo molto particolare - racconta Gianluca Mosconi, titolare Sweet Line - nessuno di noi era pronto a quanto accaduto siamo però riusciti ad affrontarlo in maniera giusta; un po' perché ho un team veramente bello e tutti quanti ci siamo messi di impegno per cercare di servire la nostra clientela, portandogli prima il gelato a casa poi farli venire qui da noi. Si è stato un periodo particolare ma sono molto contento di come l'abbiamo superato e di come ci stiamo organizzando per poi andare avanti negli anni futuri".

"Adesso abbiamo cominciato un servizio di delivery - aggiunge Gianluca Mosconi - perciò facciamo le consegne a casa. In qualsiasi momento, se ci dovessero limitare ancora, siamo preparati. Voglio però essere ottimista e spero che questa pandemia non ci restringa più e ci faccia tornare ai mesi più difficili del coronavirus".

"La clientela nel nostro settore è un po' cambiata - spiega - soprattutto nel modo di consumare: son cambiati gli orari, abbiamo iniziato a fare più vaschette da portare a casa ed abbiamo vendute molte più torte di piccole dimensioni; non più da 25/30 persone ma si sono ridotte a 3/4 del nucleo familiare".

Nel servizio l'intervista a Gianluca Mosconi (Titolare Sweet Line)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: