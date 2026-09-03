PAGAMENTI Nuove regole per i pagamenti elettronici: arriva San Marino Pay Il sistema, in vigore dal primo gennaio 2027, collegherà direttamente i POS alla registrazione fiscale delle operazioni. Cade l'obbligo di stampare la ricevuta Smac

La novità più importante è l'integrazione tra POS, SMaC e certificazione fiscale dei ricavi. Il decreto delegato firmato il 31 agosto introduce il nuovo sistema “San Marino Pay”, che collegherà direttamente i POS alla registrazione fiscale delle operazioni.

La novità principale entrerà in vigore dal primo gennaio 2027: tutti i POS utilizzati dagli operatori economici dovranno essere dotati dell’applicazione San Marino Pay, che registrerà automaticamente il pagamento e produrrà la ricevuta fiscale SMaC. Il sistema riguarderà sia chi paga con la SMaC Card, fisica o digitale, sia chi non la possiede, e sarà utilizzato anche per registrare fiscalmente gli incassi in contanti.

Per il cliente cambia soprattutto la gestione della ricevuta: l’esercente non è obbligato a stamparla sempre, a meno che il cliente non la richieda. Una volta registrato l’incasso, il POS trasmetterà inoltre i dati alla rete telematica. L’obiettivo è quindi rendere più automatico il passaggio delle informazioni fiscali.

Già da ora tutti i nuovi POS dovranno essere convenzionati con SMaC Sconto o SMaC Fisco; mentre entro fine anno dovranno esserlo tutti quelli già utilizzati a San Marino. Entro la stessa data dovranno essere dotati anche di una sim telefonica attiva, come collegamento alternativo nel caso in cui la connessione internet fissa non funzioni. Dal 1 gennaio 2027, quelli non convenzionati non potranno più essere utilizzati per le vendite e San Marino Pay dovrà essere operativo su tutti i POS Attended.

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