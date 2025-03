VIAGGI Nuove regole per viaggiare nel Regno Unito: arriva l’ETA Dal 5 marzo sammarinesi e cittadini Ue potranno richiedere l'Electronic Travel Authorisation che dura 2 anni e costa 10 sterline

Nuove regole per viaggiare nel Regno Unito: arriva l’ETA.

A partire dal 2 aprile, sarà obbligatorio per sammarinesi, italiani e gli altri cittadini europei ottenere l'Electronic Travel Authorisation (ETA) per poter viaggiare nel Regno Unito. Questa nuova misura, simile a quelle già adottate da altri Paesi come Stati Uniti e Australia, è stata introdotta per rafforzare la sicurezza delle frontiere britanniche e prevenire l’ingresso di persone ritenute una minaccia.

Da oggi, 5 marzo, è possibile fare richiesta per l’ETA, che ha un costo di £10 (circa 12 euro). L’autorizzazione, che sarà legata al passaporto del viaggiatore, ha una durata di due anni e consente di entrare nel Regno Unito più volte per soggiorni fino a sei mesi consecutivi.

L’Ambasciata del Regno Unito in Italia e San Marino ha avviato una campagna di sensibilizzazione per informare i cittadini su questa novità. La campagna si svolgerà su diverse piattaforme, tra cui Facebook, X, Instagram e LinkedIn, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e garantire che nessuno si presenti alla frontiera senza l’ETA dopo il 2 aprile.

Pierluigi Puglia, portavoce dell’Ambasciata britannica, ha dichiarato: “Vogliamo che tutti i viaggiatori siano ben informati su questa nuova regola, per evitare spiacevoli sorprese. L’ETA è parte di un impegno più ampio a garantire la sicurezza delle frontiere".

Come Richiedere l’ETA

La richiesta dell’ETA è semplice e può essere effettuata online o tramite l’app “UK ETA” disponibile su Google Play e App Store. La risposta arriva in pochi minuti, ma si consiglia di fare richiesta con almeno tre giorni di anticipo per evitare eventuali verifiche supplementari. Il processo richiede il pagamento della tassa, l'inserimento dei dati del passaporto, una foto valida e la risposta a una serie di domande.

Cosa Succede in Caso di Rifiuto?

Se la domanda di ETA viene respinta, il motivo del rifiuto verrà comunicato al richiedente, che avrà la possibilità di ripresentare la domanda. Tuttavia, se la richiesta continua a essere negata, l'unica opzione sarà quella di fare richiesta per un visto, in quanto non è possibile fare ricorso.

Tariffe e Cambiamenti Futuri

Il costo dell'ETA è attualmente fissato a £10, ma, come avviene per tutte le tariffe, potrebbe aumentare in futuro, con una previsione di incremento a £16. Questo cambiamento contribuirà a ridurre la dipendenza dai fondi pubblici britannici per la gestione delle frontiere.

Transito nel Regno Unito

Per i passeggeri in transito attraverso il Regno Unito, l’ETA non sarà inizialmente richiesta, a meno che non attraversino il controllo delle frontiere. Tuttavia, questa esenzione sarà monitorata e potrebbe essere modificata in futuro. Con l’introduzione dell’ETA, il Regno Unito punta a garantire una maggiore sicurezza nelle sue frontiere, semplificando al contempo i viaggi per i cittadini europei.

