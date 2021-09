SPIRITO D'IMPRESA Nuove sfide e formazione: la realtà di Happy Family Hair

Happy Family è una realtà nata per le famiglie. "Ho avviato questa attività - spiega la titolare Paola Ferraro - quando è nata mia figlia, questo perché ho visto e capito la difficoltà di un genitore nel lavorare e nel riuscire comunque a fare le attività quotidiane. Ho deciso quindi di aprire un salone rivolto proprio alle famiglie per dare la possibilità alle mamme e ai papà di trovare un momento per se stessi".

Le attività di parrucchieri e centri estetici sono state tra le più colpite dalla pandemia: "Quando abbiamo chiuso per quasi tre mesi il mio obbiettivo è stato quello di formarmi per dare un servizio nuovo ai clienti. MI sono chiesta che cosa veramente le persone avessero bisogno"

Nel servizio l'intervista a Paola Ferraro (Titolare Happy Family)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: