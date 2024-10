PREMIAZIONI Nuove strategie di marketing per il turismo: ci pensano gli studenti dell'Università Premiati ragazzi e ragazze dell'Ateneo sammarinese per una serie di idee e progetti, tra strategie di comunicazione e videoclip

Sono gli studenti e le studentesse dell'Università a progettare le campagne di comunicazione e le strategie di marketing per il turismo, grazie a un concorso che ha coinvolto Ateneo sammarinese, Segreteria al Turismo e la multinazionale Samsung. La premiazione nell'Aula magna universitaria.

"Attraverso questo lavoro di gruppo - spiega Riccardo Varini, direttore del corso di Laurea in Design industriale - gli studenti si sono confrontati con una realtà particolare come quella di San Marino e hanno tentato di cogliere gli elementi forti della Repubblica, provando a tradurli in una narrazione video". Le proposte erano diverse, dai lavori su schermo alla comunicazione digitale. In rappresentanza delle istituzioni il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, Filippo Francini.

"La qualità di tutti i lavori mi ha veramente sorpreso - afferma Anastasia Buda, coordinatrice del Team di responsabilità sociale Samsung -. L'obiettivo di tutti i nostri progetti è di orientare i giovani al futuro, perché è proprio in loro che risiede il futuro del nostro Paese e, in questo caso, della Repubblica di San Marino".

Nel servizio le interviste a Riccardo Varini (direttore corso di Laurea in Design industriale), le voci di studenti e studentesse e il commento di Anastasia Buda (coordinatrice Team di responsabilità sociale Samsung)

