Nuove tecnologie e tanta formazione: la realtà di Marisa Centro Estetica e Dinamica

Sentiamo Marisa Casadei, Eleonora Celli e Rossana Gualandi

Continuiamo il nostro viaggio, con la collaborazione delle categorie economiche, alla scoperta delle realtà produttive della Repubblica, il loro spirito d'impresa in risposta alle difficoltà dovute al Covid. Marisa C. Centro Estetica e Dinamica nasce in territorio 30 anni fa. "Negli anni - spiega Marisa Casadei - la nostra attività si è trasformata, così come si è trasformato il mondo dell'estetica. Il periodo del covid è stato abbastanza pesante e difficoltoso - spiega - un po' come ritengo lo sia stato per tutti i settori. Però anche nei mesi più duri abbiamo cercato di mettere il massimo perché la vita va avanti, continua e tutte le difficoltà devono essere costantemente superate".

"Il nostro lavoro - aggiunge Eleonora Celli - è sempre in evoluzione, negli anni è cambiato tantissimo. Così come anche la scienza e la medicina hanno fatto passi da gigante, anche l'estetista non è più quella di un tempo ma è diventata un punto di riferimento, una guida. Per questo noi siamo sempre pronte a formarci ed offrire tecnologie nuove".









"Il mestiere dell'estetista - spiega Rossana Gualandi - non è un lavoro che si improvvisa, ci vuole professionalità. Noi infatti seguiamo un percorso accademico della nostra azienda factory SPA che dura negli anni e non finisce mai. Fondamentale inoltre per chi viene a lavorare con noi è la formazione continua proprio per dare alla nostra clientela un servizio ottimo in tutti i sensi".

Nel servizio le interviste a Marisa Casadei, Eleonora Celli e Rossana Gualandi (Marisa Centro Estetica e Dinamica)