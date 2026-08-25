Nuove truffe e aumento disoccupati, l'allarme di UCS e USL a San Marino

Truffe già note, ma anche di nuove e sempre più sofisticate. L’Unione Consumatori Sammarinesi lancia l’allarme. Tra gli errori comuni, condividere sui social le proprie vacanze, permettendo ai ladri di capire che la casa è vuota.

Ma sta emergendo anche un “upgrade”, come spiega Francesca Busignani, cioè truffe che riguardano persone che riescono a entrare nelle chat con i familiari e a inviare audio “riproducendo esattamente la voce”.

È accaduto a un ragazzo adolescente a San Marino, a cui i “sedicenti” genitori avevano detto, tramite un vocale su whatsapp, di aprire la porta di casa a un loro “amico” che doveva fare dei lavori. Il giovane, che purtroppo non rappresenta un caso isolato sul Titano, si è accorto della natura sospetta della richiesta, e ha cercato aiuto proprio da UCS.

Intanto, USL lancia l'allarme anche sul tema lavoro, evidenziando gli ultimi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica: a fronte di una crescita di imprese e occupazione, a preoccupare è l'aumento consistente dei disoccupati in senso stretto, ovvero coloro che si rendono immediatamente disponibili ad entrare nel mondo del lavoro: 72 in più rispetto a giugno dello scorso anno: il tasso è passato dal 2,25% al 2,68%.

Il mercato del lavoro, dice il sindacato guidato da Francesca Busignani, è "ancora troppo chiuso e poco capace di valorizzare competenze e percorsi formativi diversi".

USL chiede nuove politiche sul lavoro, anche per contrastare gli effetti dell’inverno demografico e offrire maggiori opportunità ai giovani senza costringerli a lasciare il territorio. Necessario valorizzare anche l’esperienza dei lavoratori più anziani, per non disperdere competenze preziose, conclude il sindacato.











