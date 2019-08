Nuove vasche terapeutiche per il Colore del Grano

La Segreteria di Stato alla Sanità informa che sono state installate due vasche terapeutiche per il bagno dei disabili al Colore del Grano. Dopo diversi anni la Segreteria, assieme all’attuale Comitato Esecutivo, ha attivato tutti i canali per effettuare la rimozione delle vasche non funzionanti e la sostituzione delle stesse con due vasche nuove. Sono stati adeguatamente formati gli operatori per consentire le manovre del bagno terapeutico in totale sicurezza. Da almeno 4 anni gli utenti del Colore del Grano, in particolar modo chi ha disabilità gravi e non ha alcuna capacità di movimento, ha provato la sensazione dell’acqua sulla propria pelle solo attraverso una spugna, da stesi sul letto, con una tela cerata sotto, per non bagnare il materasso. L’immagine evocata vuole essere uno stimolo di riflessione utile per comprendere che le politiche sociali servono a rendere civile un paese, che la sensibilizzazione verso la fragilità è necessaria per apprezzare anche il più banale dei gesti quotidiani e non dare nulla per scontato. Preme infine ricordare che l’installazione è avvenuta, come annunciato a suo tempo, proprio in questo periodo, mentre molti dei ragazzi sono alla colonia di Pinarella, per evitare che si verificassero dei disagi durante l’attività di assistenza.