CITTÀ SOSTENIBILI Nuove visite in territorio per il team della Norman Foster, Canti: "Colpiti dalla bellezza dei luoghi"

Proseguono le visite del team della Norman Foster Institute per il programma sulle città sostenibili. Uno studio internazionale che coinvolge tre città pilota: Atene, Bilbao e San Marino. Dopo gli incontri con le istituzioni e con rappresentanti di uffici pubblici e dipartimenti nei giorni scorsi, per esplorare le strategie per il futuro, gli esperti hanno visitato i diversi Castelli e le aziende del territorio, dalla Cantina Vini alle imprese agricole. Venerdì 31 maggio altri appuntamenti tra cui quello con l'Università di San Marino al Word Trade Center. Il team, scrive il segretario al Territorio, Stefano Canti, "è rimasto colpito dalla bellezza del territorio. Abbiamo mostrato le peculiarità affinché gli studenti possano coglierne opportunità e potenzialità di sviluppo".

